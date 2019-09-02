Анатолій Матіос, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n126207-ryaboshapka-zvilnyv-matiosa-z-posady-z-posady-golovnogo-viyskovogo-prokurora-dokument.html

Ракурс

Новий очільник Генпрокуратури Руслан Рябошапка своїм сьогоднішнім наказом № 897ц звільнив генерал-полковника юстиції Анатолія Матіоса з посади заступника генерального прокурора — головного військового прокурора України.

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Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що підставою для звільнення Матіоса став сьогоднішній лист міністра оборони України.

Цим указом Матіоса також виключено зі списку особового складу генпрокуратури та спрямовано до Міноборони для вирішення питання щодо подальшого проходження військової служби.

Матіос був відряджений до Генпрокуратури наказом міністра оборони № 609 від 11 жовтня 2014 року.

ЗМІ раніше повідомляли, що Рябошапка має намір позбавитися від усіх чинних заступників генпрокурора. Окрім Матіоса, це також Дмитро Сторожук, Анжела Стрижевська, Сергій Кізь та Юрій Столярчук.

Нагадаємо, новим генеральним прокурором Рябошапку Верховна Рада обрала під час свого засідання 29 серпня. На цій посаді він замінив Юрія Луценка.