Анатолий Матиос, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n126207-ryaboshapka-uvolil-matiosa-s-doljnosti-glavnogo-voennogo-prokurora-dokument.html

Ракурс

Новый глава Генпрокуратуры Руслан Рябошапка своим сегодняшним приказом № 897ц уволил генерал-полковника юстиции Анатолия Матиоса с должности заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что основанием для увольнения Матиоса стало сегодняшнее письмо министра обороны Украины.

Этим указом Матиос также исключен из списка личного состава Генпрокуратуры и направлен в Минобороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Матиос был командирован в Генпрокуратуру приказом министра обороны № 609 от 11 октября 2014 года.

СМИ ранее сообщали, что Рябошапка намерен избавиться от всех действующих заместителей генпрокурора. Кроме Матиоса, это также Дмитрий Сторожук, Анжела Стрижевская, Сергей Кизь и Юрий Столярчук.

Напомним, новым генеральным прокурором Рябошапку Верховная Рада избрала во время своего заседания 29 августа. На этом посту он сменил Юрия Луценко.