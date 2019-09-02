Рябошапка уволил Матиоса с должности главного военного прокурора (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n126207-ryaboshapka-uvolil-matiosa-s-doljnosti-glavnogo-voennogo-prokurora-dokument.htmlРакурс
Новый глава Генпрокуратуры Руслан Рябошапка своим сегодняшним приказом № 897ц уволил генерал-полковника юстиции Анатолия Матиоса с должности заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Отмечается, что основанием для увольнения Матиоса стало сегодняшнее письмо министра обороны Украины.
Этим указом Матиос также исключен из списка личного состава Генпрокуратуры и направлен в Минобороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.
Матиос был командирован в Генпрокуратуру приказом министра обороны № 609 от 11 октября 2014 года.
СМИ ранее сообщали, что Рябошапка намерен избавиться от всех действующих заместителей генпрокурора. Кроме Матиоса, это также Дмитрий Сторожук, Анжела Стрижевская, Сергей Кизь и Юрий Столярчук.
Напомним, новым генеральным прокурором Рябошапку Верховная Рада избрала во время своего заседания 29 августа. На этом посту он сменил Юрия Луценко.