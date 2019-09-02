Новый министр образования опозорилась из-за поста с ошибками, скриншот видео ТСН

https://racurs.ua/n126206-novyy-ministr-obrazovaniya-novosad-opozorilas-iz-za-posta-s-oshibkami-foto.html

Ракурс

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила ошибки в тексте, который разместила в своем аккаунте в Фейсбук. Пост с правками в публикации украинского министра на своей странице опубликовала экс-нардеп Ирина Фарион.

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Новосад написала о том, что начинает работать в правительстве и заверила, что в целом продолжит политику предыдущего министра. Доктор филологических наук Ирина Фарион нашла в тексте Новосад девять ошибок и опубликовала пост с исправлениями. Фарион пообещала начать свои лекции со студентами по исправлению ошибок в заметке министра.

Это зе-катастрофа. Другого, конечно, я и не ожидала. Однако сделать девять ошибок разного характера — от синтаксических, грамматических до стилистических — Азарову было тоже под силу. Может, этой Новосад пойти на какие-то курсы. Министр-плагиатор Гриневич ушла, министр-безграмотность — в дверь. Извините, что не все ошибки исправила, — написала Фарион.

Стоит отметить, что отдельные комментаторы стали на защиту Новосад и указали на то, что ошибок было допущено не очень много.

Новосад Рада назначила на должность министра образования и науки Украины 29 августа. Она сменила на этом посту Лилию Гриневич.