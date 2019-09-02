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Новий міністр освіти осоромилася через пост із помилками, скріншот відео ТСН

Новий міністр освіти Новосад осоромилася через пост із помилками (ФОТО)

2 вер 2019, 11:13
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Новий міністр освіти і науки України Ганна Новосад припустилася помилок в тексті, який розмістила у своєму акаунті у Фейсбук. Пост з виправленнями в публікації українського міністра на своїй сторінці опублікувала екс-нардеп Ірина Фаріон.

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Новосад написала про те, що починає працювати в уряді і запевнила, що в цілому продовжить політику попереднього міністра. Доктор філологічних наук Ірина Фаріон знайшла у тексті Новосад дев’ять помилок і опублікувала пост з виправленими помилками. Фаріон пообіцяла розпочати свої лекції зі студентами з виправлення помилок у дописі міністра.

Новий міністр освіти осоромилася через пост із помилками, скріншот Фейсбук А.Новосад

Це зе-катастрофа. Іншого, звісно, я й не очікувала. Проте зробити щонайменше дев’ять помилок різного характеру — від синтаксичних, граматичних до стилістичних — Азарову було теж під силу. Може б, цій Новосад піти на якісь курси. Міністр-плагіатор Гриневич пішла, міністр-безграмотність у двері. Вибачте, що не всі помилки виправила, — написала Фаріон.

Новий міністр освіти осоромилася через пост із помилками, скріншот Фейсбук І.Фаріон

Варто зазначити, що окремі коментатори стали на захист Новосад і вказали на те, що помилок було допущено не дуже багато.

Новосад Рада призначила на посаду міністра освіти і науки України 29 серпня. Вона змінила на цій посаді Лілію Гриневич.

Джерело: Ракурс


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