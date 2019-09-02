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Стрілянина в Затоці: на популярному курорті сталася кривава розбірка. Фото: ua.news

Стрілянина в Затоці: на популярному курорті сталася кривава розбірка

2 вер 2019, 11:12
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Стрілянина в Затоці Одеської області сталася 2 вересня. Тут невідомий вистрілив у груди 29-річному чоловіку.

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Від отриманих травм потерпілий помер на місці подій. Медики намагалися надати йому допомогу, але безуспішно, повідомляє УНН з посиланням на джерела в поліції.

За уточненими даними, стрілянина сталася біля одного з кафе на курорті. Під час суперечки чоловік дістав травматичну зброю і здійснив кілька пострілів в іншу людину. Загиблий був жителем міста Біляївка.

Поліція почала розслідування. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, що в місті Ірпінь Київської області конфлікт між двома співробітниками різних ритуальних служб завершився вогнепальним пораненням одного з них.


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