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Стрельба в Затоке: на популярном курорте произошла кровавая разборка. Фото: ua.news

Стрельба в Затоке: на популярном курорте произошла кровавая разборка

2 сен 2019, 11:12
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Стрельба в Затоке Одесской области произошла 2 сентября. Здесь неизвестный выстрелил в грудь 29-летнему мужчине.

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От полученных травм пострадавший скончался на месте событий. Приехавшие медики пытались оказать ему помощь, но безуспешно, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

По уточненным данным, стрельба произошла возле одного из кафе на курорте. Во время конфликта мужчина достал травматическое оружие и совершил несколько выстрелов в другого человека. Погибший являлся жителем города Беляевка.

Полиция начала расследование. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, что в городе Ирпень Киевской области конфликт между двумя сотрудниками разных ритуальных служб завершился огнестрельным ранением одного из них.


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