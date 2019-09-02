Стрельба в Затоке: на популярном курорте произошла кровавая разборка. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n126205-strelba-v-zatoke-na-populyarnom-kurorte-proizoshla-krovavaya-razborka.html

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Стрельба в Затоке Одесской области произошла 2 сентября. Здесь неизвестный выстрелил в грудь 29-летнему мужчине.

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От полученных травм пострадавший скончался на месте событий. Приехавшие медики пытались оказать ему помощь, но безуспешно, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

По уточненным данным, стрельба произошла возле одного из кафе на курорте. Во время конфликта мужчина достал травматическое оружие и совершил несколько выстрелов в другого человека. Погибший являлся жителем города Беляевка.

Полиция начала расследование. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, что в городе Ирпень Киевской области конфликт между двумя сотрудниками разных ритуальных служб завершился огнестрельным ранением одного из них.