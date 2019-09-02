Сергій Верланов, фото: «Телеканал 24»

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Ракурс

Податкової міліції не буде в Державній податковій службі (ДПС).

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Про це в інтерв’ю виданню «Економічна правда» заявив очільник ДПС Сергій Верланов.

Тиск з її боку на бізнес — це не те, що має асоціюватися з діяльністю нової служби під моїм керівництвом, — наголосив Варланов.

За його словами, наразі відбувається активний діалог між його відомством, Офісом президента, Мінфіном, Радою національної безпеки та оборони й новим парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики щодо можливості ухвалення закону про Службу фінансових розслідувань (СФР).

Верланов наголосив, що законопроект щодо СФР є пріоритетним. Чиновник очікує, що конкретика з цього питання з’явиться протягом місяця.

Наразі штат податкової міліції складає 5 тис. осіб, зазначив Верланов. Яким буде її кількість після реформи — наразі не відомо.

Раніше очільник РНБО Олександр Данилюк заявляв, що президент Володимир Зеленський розглядає створення СФР як пріоритетне завдання. Ця служба має стати аналітичним центром, покликаним упереджувати вчинення злочинів у фінансовій сфері. Також СФР планують надати можливість здійснення оперативно-розшукової діяльності. За словами Данилюка, її чисельність не перевищуватиме 3 тис. осіб.

Нагадаємо, Верланов очолив Державну податкову службу в травні цього року.