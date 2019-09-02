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Кабмін ліквідував Департамент захисту економіки Нацполіції, фото: misto.kh.ua

Департамент захисту економіки Нацполіції ліквідовано — Гончарук

2 вер 2019, 16:21
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Кабінет міністрів ліквідував Департамент захисту економіки Національної поліції.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук за результатами сьогоднішнього засідання уряду.

Ця структура фактично ніколи не захищала бізнес, а навпаки систематично не давала підприємцям працювати, — заявив Гончарук.

За його словами, цей департамент займався «кошмаренням» бізнесу, знаходячи чи заводячи кримінальні провадження, за якими під час обшуків у підприємців забирали оргтехніку, гроші та матеріали, паралізуючи в такий спосіб роботу підприємств з метою подальшого отримання «викупу».

Поліція більше не має права просто так втручатись в діяльність бізнесу, — наголосив Гончарук, додавши, що сподівається на підтримку парламентом найближчим часом рішення про створення замість ліквідованого департаменту нового відповідного органу.

Нагадаємо, очільник Державної податкової служби Сергій Верланов нещодавно повідомив, що наразі між низкою відомств та парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики відбувається діалог щодо можливості ухвалення закону про Службу фінансових розслідувань.

Джерело: Ракурс


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