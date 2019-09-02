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Зеленський визначив основні завдання для правоохоронних органів. Фото: NewsOne

«Укроборонпром» та протидія злочинам проти дітей: Зеленський визначив основні завдання для силовиків

2 вер 2019, 16:22
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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом Кабінету міністрів, Верховної Ради та правоохоронних органів. Під час зустрічі голова держави назвав основні завданні у боротьбі із злочинністю.

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За словами Зеленського, пріоритетними є зловживання у держпідприємстві «Укроборонпром», злочини проти неповнолітніх та бурштинова мафія. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський очікує від Державного бюро розслідувань (ДБР), Служби безпеки України (СБУ) та Нацполіції доповідь щодо боротьби з незаконною вирубкою лісів та видобутком корисних копалин, які належать усім громадянам.

Також голова держави зазначив, що три місяці тому зустрічався з керівниками Спеціальної антикорупційної прокуратурі (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ), і тепер хоче почути про результати роботи у відомствах щодо переслідування топ-корупціонерів.

Зеленський виділив необхідність розслідування вбивства п’ятирічного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому, пожеж у готелі «Токіо Стар» та дитячому таборі «Вікторія».

Нагадаємо, Зеленський зібрав правоохоронців та держслужбовців на нараду в Офіс президента на Банковій.

Джерело: Ракурс


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