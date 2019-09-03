Новые законопроекты: ползучий путч и дорога к абсолютизму. Иллюстрация: Total War

https://racurs.ua/2435-novye-zakonoproekty-polzuchiy-putch-i-doroga-k-absolutizmu.html

Ракурс

Пока новоизбранные депутаты от правящей партии пугают обывателей каким-то призрачным будущим «путчем», страну уже вовсю путчит: в Украине создались все предпосылки для того, чтобы сосредоточить всю власть в одном командном пункте, и процесс этот идет полным ходом, о чем говорит беглый анализ новых законопроектов.

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Когда все рычаги управления будут под рукой у одного человека, кто персонально им окажется — вопрос второстепенный. Конечно, те, кто доверил судьбу Украины господину Зеленскому и его виртуальной партии, до сих пор верят, что, получив всю полноту власти, их избранник как начнет творить добро направо и налево — только искры полетят. Что ж, мы вскоре убедимся, как это будет выглядеть на практике. Парламент уже, считайте, взят, Кабмин, послушно проголосованный Радой, тоже «свой». Осталось принять кое-какие новые законопроекты.

Следующие задачи (и это поймет любой кандидат в Наполеоны) — прибрать к рукам Закон и Силу. Поэтому неудивительно, что одними из первых президентских инициатив, направленных в парламент, стали новые законопроекты о прокуратуре, судебной реформе и реорганизации МВД. И давайте будем честными — там таки есть что реформировать. Одной из предпосылок успеха на выборах Зеленского и его партии стал в том числе и кризис судебной и правоохранительной систем. Другой вопрос, в какую сторону пойдут реформы.

Новые законопроекты: 5000 безработных прокуроров

Начнем с прокуратуры. 29 августа президент подал в ВР новый законопроект №1032 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». В пояснительной записке сказано, что после вступления в силу редакции закона «О прокуратуре» от 2014 года эта структура стала закрытой корпоративной лавочкой, и такое положение дел необходимо менять.

А для этого предлагается… ликвидировать Генпрокуратуру и военную прокуратуру. Вместо Генеральной прокуратуры создать Офис генерального прокурора и подчиненные ему областные и окружные прокуратуры, которые генпрокурор вправе ликвидировать и реорганизовывать как угодно. Военные прокуратуры авторы нового законопроекта хотят ликвидировать вовсе. Однако генпрокурор при необходимости может создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных и окружных прокуратур.

Таким образом, вместо жесткого костяка создается некая пластичная структура, вносить изменения в которую сможет легко и просто один человек по собственному усмотрению. А чтобы рядовые прокурорские работники сразу прониклись тем, кто у них теперь царь и бог, их численность планируется сходу сократить на треть — с 15 до 10 тыс. человек.

Что касается вливания в закостенелую структуру свежей крови, то в новом законопроекте предполагается на два года, до сентября 2021-го, остановить полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. В это время кадровые вопросы будут практически целиком сосредоточены в руках генерального прокурора (напомним, что 29 августа Рада проголосовала за назначение на эту должность Руслана Рябошапки, бывшего замглавы Офиса президента).

Суд в новых законопроектах: люстрация, только люстрация!

Сразу несколько внесенных в парламент президентских законопроектов касаются судебной системы, но, пожалуй, ключевой из них — №1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления», в котором покушаются на святое — на Верховный суд! И его состав, в отличие от прокуратур, планируется урезать вдвое, оставив только 100 человек.

Люстрация, согласно новому законопроекту, ждет и руководство Высшей квалификационной комиссии судей и Государственной судебной администрации. Однако по каким критериям будут проводиться кадровые чистки? Не по принципу ли лояльности к инициативам новой власти? Подробнее о предполагаемой судебной реформе «от Зеленского» читайте здесь.

Император и преторианская гвардия

От законников переходим к «мужам силы»: новый законопроект №1007 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины» предлагает вывести НГУ из подчинения МВД и отдать ее напрямую президенту, исключив из закона даже упоминания о Министерстве внутренних дел. «Деятельность Национальной гвардии Украины направляется президентом Украины через командующего Национальной гвардией Украины, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины, — сказано в законопроекте. — Командующий Национальной гвардией Украины назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины».

Хоть господин Аваков по-прежнему остается министром внутренних дел, но одну здоровенную дубину — Нацгвардию — новым законопроектом у него отберут. Впрочем, в его распоряжении осталась Нацполиция, да плюс еще разномастные «добровольческие» и «патриотические» формирования вроде нацдружин, которые сегодня сидят тихо как мышь под веником и, разумеется, по организации и подготовке ни в какое сравнение не могут идти с профи-нацгвардейцами. И между прочим, Нацгвардия — это не только бывшие внутренние войска, но и находящиеся на Донбассе добровольческие соединения, которые входят в состав НГУ. В частности, «Азов», пользовавшийся особым покровительством Авакова.

Примут новый законопроект — Национальная гвардия станет своего рода гвардией преторианской. Впрочем, не стоит забывать, что в римской истории личные телохранители главы государства не раз решали, что пора императора и поменять.

Но в раскладе силовых структур, обеспечивающих внутренний порядок (или беспорядок — это уж как получится), есть и третья сила.

Почти новый законопроект о муниципальной страже: дружины удельных князей

29 августа в парламент вновь поступил еще один ранее отозванный, совсем не новый законопроект №2890, подготовленный и принятый в первом чтении четыре года назад, — «О муниципальной страже». В рамках реформы децентрализации по решению органов местного самоуправления создается правоохранительная структура в системе местного самоуправления. Ее руководство и численность определяют органы местного самоуправления, содержится структура тоже на средства местного бюджета. Ликвидировать муниципальную стражу может только местный совет на законных основаниях (например, из-за скудости местного бюджета). Если решение о создании муниципальной стражи принято, в течение десяти дней о нем ставится в известность территориальная полиция — и все.

Полномочия же у стражников достаточно широкие: они могут, к примеру, проверять документы, осматривать и изымать вещи, проводить административные задержания, доставляя задержанных в органы внутренних дел, регистрировать заявления, заниматься «профилактикой правонарушений» (довольно расплывчатая формулировка), охранять коммунальное имущество, носить и применять спецсредства, составлять протоколы и много другого. Фактически это такая «полиция лайт», полностью подчиненная местной власти.

Поэтому крайне любопытно, когда у парламента дойдут руки до этого «нового» законопроекта и как за него проголосует пропрезидентское монобольшинство. Ведь формирование на территории Украины удельных княжеств со своими дружинами вряд ли может понравиться будущему единоличному правителю страны. Который неминуемо объявится, когда процедура сосредоточения всех рычагов власти в одних руках будет закончена. И совсем не факт, что этим единоличным правителем станет господин Зеленский.

P. S. Говоря о силовиках, нельзя забывать еще одну мощную силу, которую вряд ли получится превратить в карманную, — армию. Но это тема отдельного разговора.