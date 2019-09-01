Предотвращение коррупции в политике. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2434-predotvraschenie-korrupcii-v-politike-partiyam-luzeram-shish-s-maslom.html

Ракурс

Феерический законотворческий взрыв, накрывший Украину в последние дни августа, многих поверг в шок: действительно, не знаешь, за что хвататься, все так увлекательно! И самое интересное, что сегодня, когда многие аналитики заявляют о крахе парламентаризма в связи с тем, что в Раду пришло послушное монобольшинство, все эти волшебные законы могут быть легко и быстро приняты. Ведь, как показал первый же сессионный день, это большинство реагирует на слова спикера «голосуем, одобряем» рефлекторным нажатием на зеленую кнопочку и легко голосует за законы, которые даже не успели выложить на официальный парламентский сайт. Вероятно, это ждет и новый законопроект о предотвращении коррупции.

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Один из хитов, появившихся на сайте ВР 29 августа, — законопроект №1029 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционного механизма предотвращения коррупции». Субъект законодательной инициативы — президент Зеленский.

«Необходимость разработки законопроекта вызвана прежде всего неэффективной работой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции», — пишет в пояснительной записке к документу руководитель Офиса президента Андрей Богдан и пространно рассказывает, как плохо обстояли дела в вопросе борьбы с коррупцией.

Ну что ж, если плохо, надо исправлять положение. Мы остановимся на двух моментах нового законопроекта о предотвращении коррупции.

Предотвращение коррупции: единоличный хозяин утверждается кабмином

В законопроекте о предотвращении коррупции предлагается изменить форму управления Национальным агентством с коллегиальной на единоличную. Новый руководитель антикоррупционного органа будет назначаться на должность Кабмином. Кто и как может быть назначен главным антикоррупционером?

Гражданин Украины старше 35 лет с высшим образованием (не уточняется, каким, главное — полученным на территории Украины или бывшего СССР). Компетентный и порядочный, без судимостей, дееспособный. Владеющий украинским языком, само собой. Еще одно требование — за два года до избрания претендент на должность не должен был входить в состав руководящих органов политической партии или находиться с ней в трудовых или любых других отношениях.

Отбирать честных, компетентных и незаполитизированных должна специальная комиссия, состоящая из шести человек. Трое — из международных организаций, занимающихся противодействием коррупции (перечень этих организаций определяет Министерство иностранных дел) и трое — от Кабмина, тоже спецы по предотвращению коррупции. Но в любом случае решение по всем персоналиям в комиссии принимается на открытом заседании Кабинета министров.

Надо обратить внимание, что конечный результат выборов членов отборочной комиссии и впоследствии — главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции лежит на Кабмине. А уж новоизбранный глава агентства может назначить троих заместителей и создавать территориальные органы (не более шести) по Украине.

Эти меры как будто должны сделать борьбу с коррупцией более эффективной, но пока из текста закона видно только, что руководитель агентства будет сильно зависим от Кабмина, а в итоге — от президента и политической партии, которую он представляет и из которой сформировано большинство в парламенте.

Политической коррупции — зеленый коридор

Возможно, для того, чтобы отвлечь внимание от этих деталей, необходим небольшой, но яркий популистский ход. В законопроекте о предотвращении коррупции это — изменения, которые предлагается внести в Закон Украины «О политических партиях».

Мы уже писали о том, насколько негативно воспринимается обществом сама идея финансирования политических партий в Украине. Напомним, что согласно этому закону партии, которые преодолели на последних выборах двухпроцентный барьер, получают финансирование из бюджета. Размер его определяется так: за каждый голос, отданный за партию, ей насчитывается 2% от прожиточного минимума для трудоспособного гражданина.

«Какого черта мы будем финансировать эти партийные игрища?!» — вопрошают отдельные разгневанные граждане. Да такого, что если партии не будет финансировать государство, их будут содержать олигархи. Государственное финансирование — это один из самых эффективных инструментов предотвращения коррупции в политике.

Что же предлагает нам президентский законопроект о предотвращении коррупции? А предлагает он этот инструмент обкорнать, отпихнуть «двухпроцентных» от государственного корыта и отстегивать деньги только тем партиям, которые прошли в парламент. И суммы сократить вдвое, рассчитывая их уже в размере 1% от прожиточного минимума за каждый отданный за партию голос.

Ура-ура, партийные тунеядцы не будут финансироваться из бюджета! (Хотя, если подсчитать, то суммы, выделяемые государством на финансирование политических партий, — это сущие копейки, примерно 20 грн в год от одного налогоплательщика.) Но звучит замечательно. Нет, оно, конечно, приятно, что какой-нибудь господин Шарий лишится своих 12 млн грн. Но он не пропадет, получая деньги уже из других источников.

И это неподотчетные деньги. Еще один плюс государственного финансирования партий — то, что они должны ежеквартально отчитываться о своей финансовой деятельности перед… Национальным агентством по предотвращению коррупции! Где теперь будет сидеть «свой» человек.

Напомним, что нынешний спикер Дмитрий Разумков, будучи еще главой партии «Слуга народа», так и не ответил, откуда у его политсилы средства на организацию депутатской школы в Трускавце, например. «Школу финансирует партия, а откуда на это у партии деньги — вы увидите в отчетах для НАПК», — сказал он, так и не назвав точную стоимость проекта.

А не будет ли это карманный отчет перед карманным главой Нацагентства? Хорошая победа над коррупцией, особенно политической.