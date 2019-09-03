Рада знімає недоторканність з депутатів і починає змінювати Конституцію

https://racurs.ua/ua/n126246-rada-znimaie-nedotorkannist-z-deputativ-i-pochynaie-zminuvaty-konstytuciu-translyaciya.html

Ракурс

У вівторок, 3 вересня, Верховна Рада України розпочала другу сесію дев’ятого скликання. Першим пунктом порядку денного парламенту є розгляд у другому читанні законопроекту № 7203 про внесення змін до ст. 80 Конституції щодо недоторканності народних депутатів України.

Loading...

У першому читанні нардепи новообраної Ради ухвалили законопроект на першій сесії у ніч з 29 на 30 серпня.

Учора профільний комітет схвалив його до розгляду в парламенті вдруге. Фракція медведчуківського «Опозиційного блоку — За життя» вирішила не голосувати за цей закон. Аби ухвалити зняття недоторканності з депутатів, сьогодні необхідна підтримка 300 нардепів.

Крім того, Рада має намір сьогодні спрямувати до Конституційного суду декілька законопроектів, зокрема, про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії. Учора профільний комітет парламенту схвалив його.

За включення в порядок денний проголосують й подання до КСУ проект Закону про внесення змін до ст. 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України, директора Державного бюро розслідувань і проект закону про внесення змін до ст. 93 Конституції щодо законодавчої ініціативи народу.

Конституційних змін стосується й ще чотири законопроекти, які розглянуть нардепи: про внесення змін до ст. 85 та 101 щодо уповноважених Верховної Ради України; про зміни до ст. 76 та 77 щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи; про внесення змін до ст. 81 щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України; про внесення зміни до ст. 85 щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», профільний комітет Верховної Ради рекомендував внести до порядку денного законопроект про зменшення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб.