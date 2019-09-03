Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Секс-скандал: Конгрес США перевірить виплати коханкам Трампа, фото — CBS

Конгрес США перевірить виплати коханкам Трампа — Washington Post

3 вер 2019, 09:50
999

Комітет з питань судочинства Палати представників Конгресу США проведе розслідування про те, як президент Дональд Трамп платив гроші жінкам, з якими у нього раніше були стосунки, в обмін на мовчання.

Loading...

Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на джерела. У жовтні комітет планує заслухати свідчення людей, причетних до виплат в 2016 році порнозірці Стормі Деніелс та екс-моделі Playboy Карен Макдугал.

Раніше у цій справі колишній адвокат Трампа Майкл Коен був засуджений до трьох років в’язниці. Його звинуватили у виплаті 280 тис. дол. Деніелс і Макдугал, які стверджували, що вони перебували в інтимному зв’язку з Трампом. Гроші вони буцімто отримали в обмін на їхнє мовчання перед виборами. За висновком прокурорів, зазначені виплати проводилися за вказівкою Трампа.

Під час судового засідання Коен заявив, що Трамп змусив його «піти по шляху темряви», а його слабкістю була «сліпа відданість нинішньому президентові США». Трамп стверджував, що ніколи не закликав Коена до протиправних дій.

Нинішній адвокат президента Джей Секулоу заявив виданню, що «президент не був залучений в порушення» під час виборчої кампанії.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Такого у серіалі не було: «Голос» заявив про намагання Зеленського підпорядкувати собі силовиків

Фракція партії «Голос» у парламенті заявила, що президент України Володимир Зеленський має намір підпорядкувати собі силові структури. Про це 3 вересня повідомив у Раді голова фракції «Голос» Сергій Рахманін

Новини України
12:24

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти Парубія (ДОКУМЕНТ)

Співробітники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перешкоджання екс-спікером парламенту Андрієм Парубієм здійсненню виборчого права

Юридичні новини
09:47
Новини партнерів
Загрузка...