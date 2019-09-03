Секс-скандал: Конгрес США перевірить виплати коханкам Трампа, фото — CBS

https://racurs.ua/ua/n126248-kongres-ssha-pereviryt-vyplaty-kohankam-trampa-washington-post.html

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Комітет з питань судочинства Палати представників Конгресу США проведе розслідування про те, як президент Дональд Трамп платив гроші жінкам, з якими у нього раніше були стосунки, в обмін на мовчання.

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Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на джерела. У жовтні комітет планує заслухати свідчення людей, причетних до виплат в 2016 році порнозірці Стормі Деніелс та екс-моделі Playboy Карен Макдугал.

Раніше у цій справі колишній адвокат Трампа Майкл Коен був засуджений до трьох років в’язниці. Його звинуватили у виплаті 280 тис. дол. Деніелс і Макдугал, які стверджували, що вони перебували в інтимному зв’язку з Трампом. Гроші вони буцімто отримали в обмін на їхнє мовчання перед виборами. За висновком прокурорів, зазначені виплати проводилися за вказівкою Трампа.

Під час судового засідання Коен заявив, що Трамп змусив його «піти по шляху темряви», а його слабкістю була «сліпа відданість нинішньому президентові США». Трамп стверджував, що ніколи не закликав Коена до протиправних дій.

Нинішній адвокат президента Джей Секулоу заявив виданню, що «президент не був залучений в порушення» під час виборчої кампанії.