Секс-скандал: Конгресс США проверит выплаты любовницам Трампа, фото — CBS

https://racurs.ua/n126248-kongress-ssha-proverit-vyplaty-lubovnicam-trampa-washington-post.html

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Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США проведет расследование о том, как президент Дональд Трамп платил деньги женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание.

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Об этом собщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Уже в октябре комитет планирует заслушать показания людей, причастных к выплатам в 2016 году порнозвезде Сторми Дэниелс и экс-модели Playboy Карен Макдугал.

Ранее по этому делу бывший адвокат Трампа Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы. Его обвинили в выплате 280 тыс. долл. Дэниелс и Макдугал, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. По заключению прокуроров, указанные выплаты производились по указанию Трампа.

В ходе судебного заседания Коэн заявил, что Трамп вынудил его пойти «по пути тьмы» и что его слабостью была «его слепая преданность нынешнему президенту США». Трамп утверждает, что никогда не призывал Коэна к противоправным действиям.

Нынешний адвокат президента Джей Секулоу заявив изданию, что «президент не был вовлечен в нарушения» во время избирательное кампании.