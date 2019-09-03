Рада снимает неприкосновенность с депутатов и начинает менять Конституцию, фото — Зеркало недели

https://racurs.ua/n126246-rada-snimaet-neprikosnovennost-s-deputatov-i-nachinaet-menyat-konstituciu-translyaciya.html

Ракурс

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада Украины начала вторую сессию девятого созыва. Первым пунктом повестки дня парламента является рассмотрение во втором чтении законопроекта № 7203 о внесении изменений в ст. 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

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В первом чтении нардепы новоизбранной Рады приняли законопроект на первой сессии в ночь с 29 на 30 августа.

Вчера профильный комитет одобрил его к рассмотрению в парламенте во второй раз. Фракция медведчуковского «Оппозиционного блока — За жизнь» решила не голосовать за этот закон. Чтобы принять снятиt неприкосновенности с депутатов, сегодня необходима поддержка 300 нардепов.

Кроме того, Рада намерена сегодня направить в Конституционный суд несколько других законопроектов, в частности, о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии. Вчера профильный комитет парламента одобрил его.

Рассмотрят нардепы и вопрос включения в повестку дня представление в КСУ проекта закона о внесении изменений в ст. 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины, директора Государственного бюро расследований, а также проект закона о внесении изменений в ст. 93 Конституции относительно законодательной инициативы народа.

Конституционных изменений касается и еще четыре законопроекта, которые рассмотрят нардепы: о внесении изменений в ст. 85 и 101 об уполномоченных Верховной Рады Украины; об изменениях в ст. 76 и 77 относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы; о внесении изменений в ст. 81 о дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины; о внесении изменений в ст. 85 относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», профильный комитет Верховной Рады рекомендовал внести в повестку дня законопроект об уменьшении количества народных депутатов из 450 до 300 человек.