Инициативу Зеленского подчинить себе силовиков раскритиковала фракция «Голос», фото — ОП

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Фракция партии «Голос» в парламенте заявила, что президент Украины Владимир Зеленский намерен подчинить себе силовые структуры.

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Об этом 3 сентября сообщил в Раде председатель фракции «Голос» Сергей Рахманин.

Я не помню, чтобы в предвыборной программе Зеленского он обещал увеличить свои полномочия. А если взглянуть на некоторые изменения (конституционные и законодательные), то он собирается фактически подчинить себе все силовые структуры, — заявил нардеп, выступая в стенах парламента.

Он считает, что речь идет о подчинении Национальной гвардии и предоставлении президенту возможности создать в неограниченном количестве регуляторные органы.

Такого в программе не было, мне кажется, что я какую-то серию «Слуги народа» пропустил, — сообщил Рахманин.

Он также охарактеризовал конституционные законопроекты, которые сегодня должна рассмотреть Рада, «бессистемными, отчасти бессмысленными и вредными». Рахманин также убежден, что одновременно с отменой неприкосновенности нардепов необходимо начать конституционные изменения относительно механизма импичмента президента.

Предложенный властью законопроект об импичменте имеет такое же отношение к отстранению президента, как жвачка «Орбит» к борьбе с кариесом, — заявил руководитель фракции «Голос».

Вчера на согласительном совете в парламенте Рахманин также предостерегал депутатов от принятия поспешных решений. У него сложилось решение, что некоторые законопроекты вносились просто для массовости.

Можно, конечно, предложить покрасить зеленой краской Офис президента и провести это законом, но я не думаю, что от этого ОП будет лучше или хуже работать, — заявил Рахманин.

По его мнению, большое количество законопроектов «переварить за несколько дней достаточно сложно», а если надо поработать над содержанием — вообще практически невозможно.