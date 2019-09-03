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Три фракции пополнились новыми нардепами. Фото: president.gov.ua

Новые депутаты вошли в состав фракций «Слуга народа», «Голос» и ОПЗЖ

3 сен 2019, 12:42
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Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины, 3 августа, во время заседания второй сессии Верховного Совета девятого созыва объявил о вхождении новых народных депутатов в парламент.

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Политиками пополнились фракции «Слуга народа», «Голос» и «Оппозиционная платформа — Зажизнь». Это произошло согласно поданным заявлениям и в соответствии с ч. 3 ст. 60 регламента ВРУ, сообщил спикер парламента, заседание которого транслируют украинские телеканалы.

«Голос» пополнился тремя нардепами, во фракцию вошли Галина Васильченко, Инна Совсун и Ольга Стефанишина. Во фракцию ОПЗЖ вошел Сергей Ларин, который сегодня принес присягу нардепа.

В состав политической силы «Слуга народа» вошли Юлия Гришина, Иван Калаура, Анатолий Остапенко, Ольга Руденко и Татьяна Цыба.

Как известно, 29 августа Верховная Рада 29 досрочно прекратила полномочия народных депутатов от «Слуги народа» Дениса Малюськи, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова. Эти политики были назначены на должности в новый Кабинет министров.

Напомним, 3 сентября депутаты во втором чтении поддержали законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Документ изымает два абзаца ст. 80 Конституции, которые оговаривают неприкосновенность депутатов Верховной Рады.

Источник: Ракурс


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