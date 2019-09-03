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Ракурс
Скасування адвокатської монополії: Рада спрямувала в Конституційний суд відповідний законопроект, фото — Ведомости

Рада почала скасовувати адвокатську монополію і спрямувала в КСУ відповідний законопроект

3 вер 2019, 13:13
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Верховна Рада 3 вересня започаткувала процес скасування адвокатської монополії і спрямувала до Конституційного суду відповідний законопроект.

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За таке рішення сьогодні проголосували 337 нардепів. Жодного голосу не надала за це рішення тільки фракція «Опозиційної платформи — За життя».

Законопроект № 1013 скасовує адвокатську монополію, а саме виключає положення ч. 4 ст. 131−2 Конституції України, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.

Із Основного закону пропонується вилучити ч. 5 ст. 131−2, відповідно до якої законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.

Крім того, з Конституції пропонують вилучити підпункт 11 п. 16−1 розділу ХV «Перехідні положення», згідно з яким із дня набрання чинності законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» представництво виключно прокурорами або адвокатами у Верховному суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції — з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції — з 1 січня 2019 року.

Відповідно до пояснювальної записки законопроекту, метою змін є «забезпечення права кожного на отримання професійної правничої допомоги через скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги».

У понеділок, 2 вересня, Комітет з питань правової політики рекомендував Раді включити до порядку денного другої сесії проект цього закону.

Джерело: Ракурс


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