Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Суд продовжив арешт головному свідку у справі катастрофи рейсу MH-17. Фото: Факти

Авіакатастрофа MH-17: суд продовжив арешт головному свідку у справі

3 вер 2019, 13:18
999

Володимир Цемах, один із ключових свідків у справі авіакатастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі влітку 2014 року, залишиться під вартою. Сьогодні Київський апеляційний суд продовжив йому відповідний запобіжний захід.

Loading...

За даними організації Bellingcat, Цемаха внесено до списку утримуваних осіб, яких Росія має намір повернути у рамках запланованого обміну з Україною. При цьому адвокат бойовика Романт Гонтарєв категорично відмовився коментувати можливе включення його підзахисного до вказаного списку, повідомляє агентство «Українські Новини».

Цемах був затриманий в окупованому Сніжному Донецької області наприкінці червня. Після цього його доставили на підконтрольну Україні територію. У формуваннях бойовиків він обіймав посаду начальника протиповітряної оборони Слов’янської бригади терористичної організації ДНР.

Причетність Цемаха до трагедії з малайзійським літаком підтвердив і російський терорист Ігор Гіркін. За його словами, саме він у 2014 році був командиром служби ППО в Сніжному. З цієї причини Цемах є одним із головних фігурантів розслідування прокуратури Нідерландів, яка просить Україну не видавати бойовика Росії.​


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Рада змінює Конституцію на вимогу Зеленського (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Рада на вечірньому засіданні 3 вересня продовжила розгляд проектів законів, які в парламент подав глава держави Володимир Зеленський. У порядку денному залишилося розглянути декілька законопроектів, які змінюють Основний закон

Новини України
15:50

Скандального суддю Татькова вдруге звільнили з Вищого господарського суду

Скандального суддю Віктора Татькова 3 вересня звільнили з Вищого господарського суду. Це сталося на засіданні Вищої ради правосуддя. Звільнення відбулося на підставі порушення суддею вимог щодо несумісності

Юридичні новини
15:36

Авіакатастрофа MH-17: суд продовжив арешт головному свідку у справі

Колишній керівник протиповітряної оборони Слов’янської бригади терористичної організації ДНР Володимир Цемах залишився під вартою: суд у Києві продовжив термін арешту підозрюваного у справі авіакатастрофа MH-17 над Донбасом

Новини України
13:18
Новини партнерів
Загрузка...