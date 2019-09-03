Суд продовжив арешт головному свідку у справі катастрофи рейсу MH-17. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n126262-sud-prodovjyv-aresht-golovnomu-svidku-u-spravi-katastrofy-reysu-mh-17.html

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Володимир Цемах, один із ключових свідків у справі авіакатастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі влітку 2014 року, залишиться під вартою. Сьогодні Київський апеляційний суд продовжив йому відповідний запобіжний захід.

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За даними організації Bellingcat, Цемаха внесено до списку утримуваних осіб, яких Росія має намір повернути у рамках запланованого обміну з Україною. При цьому адвокат бойовика Романт Гонтарєв категорично відмовився коментувати можливе включення його підзахисного до вказаного списку, повідомляє агентство «Українські Новини».

Цемах був затриманий в окупованому Сніжному Донецької області наприкінці червня. Після цього його доставили на підконтрольну Україні територію. У формуваннях бойовиків він обіймав посаду начальника протиповітряної оборони Слов’янської бригади терористичної організації ДНР.

Причетність Цемаха до трагедії з малайзійським літаком підтвердив і російський терорист Ігор Гіркін. За його словами, саме він у 2014 році був командиром служби ППО в Сніжному. З цієї причини Цемах є одним із головних фігурантів розслідування прокуратури Нідерландів, яка просить Україну не видавати бойовика Росії.​