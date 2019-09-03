Російського танкіста засудили до 15 років тюрми. Фото: Антикор

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Ракурс

Артемівський міськрайонний суд Донецької області засудив до 15 років тюрми громадянина РФ, який воював проти сил АТО на боці бойовиків так званої Луганської народної республіки.

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Танкіста батальйону «Август» й громадянина Росії Руслана Гаджиєва визнали чинним у у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258−3 КК України), незаконну зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України) і терористичному акті (ч. 3 ст. 258 КК України). Про це 3 вересня повідомив «Главком» із посиланням на вирок.

Росіянин потрапив на непідконтрольну територію України після того, як 10 грудня 2014 року був затриманий поліцією у російському Ростові-на-Дону за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння. Поліцейські запропонували йому уникнути кримінальної відповідальності. Для цього громадянину РФ потрібно були прибути на Донбас для обслуговування військової техніки.

Чоловік погодився на пропозицію та вступив до лав батальйону «Август», що входив до складу терористичної організації ЛНР. Впродовж грудня 2014 року-січня 2015 року він на танку Т-64-Б атакував позиції підрозділів ЗСУ поблизу населеного пункту Санжарівка Донецької області. Під час боїв найманець вбив вісьмох українських військовослужбовців. Ще 12 бійців української армії дістали порання різного ступеню. Також Гаджиєв знищив військового майна української армії на загальну суму 2 млн 622 тис. 735 грн.

Наприкінці січня 2015 року українські силовики затримали російського танкіста. У суді бойовик визнав свою вину. Cуд застосував до нього так званий закон Савченко, згідно з яким йому зараховано у термін відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 25 січня 2015 року до 22 серпня 2019 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні Жовтневий суд Маріуполя ухвалив рішення щодо зміни запобіжного заходу Роману Джумаєву та Сергію Костенюку, які підозрюються в тероризмі. Під домашній арешт відпустили бойовиків, які вбивали українських військовослужбовців у донецькому аеропорту.