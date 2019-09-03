Класи ФСБ відкрили у російських школах. Фото: Правда Севера

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ФСБ Росії відкрила свої класи у двох школах Томської області. Учнів цих класів серед іншого навчатимуть виживанню в екстремальних умовах і поводженню зі зброєю.

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У спецкласі ФСБ школи у селищі Синій Утьос навчатимуться 45 учнів із Томська, Сіверська та решти прилеглих населених пунктів. Діти проживатимуть у пришкільному інтернаті, повідомляє РІА «Томськ».

У селі Батуриному ФСБ навчатиме учнів 8−11 класів. Планується, що в них буде поглиблене вивчення математики, іноземних мов, суспільствознавства і фізики, а також заняття з риторики.

На території школи діти перебуватимуть з понеділка по п’ятницю. Вони опановуватимуть навчальну програму, а також проходитимуть військову і фізичну підготовку.

Після закінчення школи випускники спецкласів вступатимуть до профільних навчальних закладів ФСБ РФ.

Між тим, учора на святкових шкільних лінійках у різних містах Росії відбувалися дивні заходи. Так, у селищі Новосинеглазове Челябінської області дітям співали зі сцени відому композицію «Рюмка водки на столе», а в Санкт-Петербурзі діти марширували у формі та зі зброєю в руках. Окрім того, в одній із гімназій міста на лінійку прибув загін силовіків, які показали інсценування затримання злочинця.

Нагадаємо, раніше в Росії для школярів створили віршований варіант конституції РФ, в якій опубліковано тези антиукраїнської пропаганди.