ФСБ затримала громадянина України в Криму. Фото:

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Громадянина України затримали співробітники ФСБ Росії на адміністративній межі з окупованим Кримом.

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Російські спецслужби продовжують здійснювати незаконні затримання українців під час перетину адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму. У пункті пропуску «Джанкой» без пояснення причини затримали мешканця Львівської області. Про це 3 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Затриманого окупанти допитували впродовж чотирьох годин, до затриманого застосовували психологічний та фізичний тиск. Від чоловіка російські силовики вимагали надати інформацію про зв’язки у середовищі представників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних сил України, місць дислокації їхніх підрозділів тощо.

Українця змусили підписати документ, зміст якого він не усвідомлював, та повернули на контрольовану урядом України територію. При цьому в нього відібрали машину, документи на право володіння транспортним засобом й 2 тис. євро готівкою.

У СБУ застерегли, що учасники АТО, правоохоронці та військовослужбовці перебувають у зоні ризику, коли відвідують окуповані українські території.

Нагадаємо, 24 липня в Москві затримали проукраїнського активіста Костянтина Котова, який регулярно готував передачі українських військовополоненим морякам. Чоловіка затримали на виході з будинку.