Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ФСБ затримала громадянина України в Криму. Фото:

Російські спецслужби безпідставно затримали та побили українця в Криму (ВІДЕО)

3 вер 2019, 14:44
999

Громадянина України затримали співробітники ФСБ Росії на адміністративній межі з окупованим Кримом.

Loading...

Російські спецслужби продовжують здійснювати незаконні затримання українців під час перетину адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму. У пункті пропуску «Джанкой» без пояснення причини затримали мешканця Львівської області. Про це 3 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Затриманого окупанти допитували впродовж чотирьох годин, до затриманого застосовували психологічний та фізичний тиск. Від чоловіка російські силовики вимагали надати інформацію про зв’язки у середовищі представників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних сил України, місць дислокації їхніх підрозділів тощо.

Українця змусили підписати документ, зміст якого він не усвідомлював, та повернули на контрольовану урядом України територію. При цьому в нього відібрали машину, документи на право володіння транспортним засобом й 2 тис. євро готівкою.

У СБУ застерегли, що учасники АТО, правоохоронці та військовослужбовці перебувають у зоні ризику, коли відвідують окуповані українські території.

Нагадаємо, 24 липня в Москві затримали проукраїнського активіста Костянтина Котова, який регулярно готував передачі українських військовополоненим морякам. Чоловіка затримали на виході з будинку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Рада змінює Конституцію на вимогу Зеленського (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Рада на вечірньому засіданні 3 вересня продовжила розгляд проектів законів, які в парламент подав глава держави Володимир Зеленський. У порядку денному залишилося розглянути декілька законопроектів, які змінюють Основний закон

Новини України
15:50

Скандального суддю Татькова вдруге звільнили з Вищого господарського суду

Скандального суддю Віктора Татькова 3 вересня звільнили з Вищого господарського суду. Це сталося на засіданні Вищої ради правосуддя. Звільнення відбулося на підставі порушення суддею вимог щодо несумісності

Юридичні новини
15:36

Авіакатастрофа MH-17: суд продовжив арешт головному свідку у справі

Колишній керівник протиповітряної оборони Слов’янської бригади терористичної організації ДНР Володимир Цемах залишився під вартою: суд у Києві продовжив термін арешту підозрюваного у справі авіакатастрофа MH-17 над Донбасом

Новини України
13:18
Новини партнерів
Загрузка...