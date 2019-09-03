У "Слузі народу" розповіли, коли Рада може зняти недоторканність із президента. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/ua/n126269-v-sluzi-narodu-rozpovily-koly-rada-moje-znyaty-nedotorkannist-z-prezydenta.html

Ракурс

Зняття недоторканності з президента розгляне Верховна Рада. Відповідний законопроект буде одним із перших, які внесуть на розгляд парламенту під час наступного пленарного тижня.

Loading...

Як розповів сьогодні журналістам перший віце-спікер парламенту, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, ухвалення законопроекту дасть можливість притягнути главу держави до відповідальності, повідомляє «РБК-Україна».

У свою чергу глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія висловив переконання в тому, що депутати підтримають законопроект і проголосують за нього. Він додав, що його політична сила голосуватиме за ініціативу в повному складі.

Нардеп допускає, що документ підтримають і члени фракції «Опозиційна платформа — «За життя», які сьогодні не голосували за скасування недоторканності депутатів парламенту.

Як відомо, ініціатором законопроекту виступив чинний президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні український парламент проголосував за зняття недоторканності з народних депутатів. Таке рішення підтримали 373 нардепи. У момент голосування в залі перебували президент України і прем'єр-міністр.