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У "Слузі народу" розповіли, коли Рада може зняти недоторканність із президента. Фото: KP.UA

Коли Рада може зняти недоторканність із президента, розповіли у «Слузі народу»

3 вер 2019, 15:13
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Зняття недоторканності з президента розгляне Верховна Рада. Відповідний законопроект буде одним із перших, які внесуть на розгляд парламенту під час наступного пленарного тижня.

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Як розповів сьогодні журналістам перший віце-спікер парламенту, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, ухвалення законопроекту дасть можливість притягнути главу держави до відповідальності, повідомляє «РБК-Україна».

У свою чергу глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія висловив переконання в тому, що депутати підтримають законопроект і проголосують за нього. Він додав, що його політична сила голосуватиме за ініціативу в повному складі.

Нардеп допускає, що документ підтримають і члени фракції «Опозиційна платформа — «За життя», які сьогодні не голосували за скасування недоторканності депутатів парламенту.

Як відомо, ініціатором законопроекту виступив чинний президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні український парламент проголосував за зняття недоторканності з народних депутатів. Таке рішення підтримали 373 нардепи. У момент голосування в залі перебували президент України і прем'єр-міністр.


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