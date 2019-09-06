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Знайдені у церкві патрони, фото: ДСНС

У церкві на Тернопільщині виявили понад 400 патронів часів Другої світової (ФОТО)

6 вер 2019, 10:55
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У приміщенні церкви у селі Кордишів Шумського району Тернопільської області місцеві жителі 4 вересня виявили 420 патронів часів Другої світової війни.

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Боєприпаси зберігалися в цинковому ящику. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Тернопільської області.

Опубліковані ДСНС фотознімки свідчать, що в ящику також зберігалися документи щодо осіб, які здійснювали вкладання боєприпасів та контроль за цим процесом.

Патрони були вилучені піротехніками та наступного дня знешкоджені в безпечному місці.

Церква Покрови Пресвятої Богородиці із чудотворною іконою Іоана Хрестителя була побудована в селі Кордишів у 1913 році. Під час Другої світової війни 3 липня 1941 році у цей населений пункт увійшли німецькі гарнізони. У 1944 році село повернулося під контроль радянської влади.

Низка жителів цього населеного пункту в ті роки воювали в складі ОУН та «УПА-Південь» в складі гарнізону «Крука». Зокрема, влітку 1943 році поблищу села відбулося кілька боїв з окупантами.

Знайдені у церкві патрони, фото: ДСНС

Нагадаємо, восени минулого року на Харківщині на території приватного домогосподарства знайшли 229 боєприпасів часів Другої світової війни.

Джерело: Ракурс


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