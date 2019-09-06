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Ракурс
Найденные в церкви патроны, фото: ГСЧС

В церкви на Тернопольщине обнаружили более 400 патронов времен Второй мировой (ФОТО)

6 сен 2019, 10:55
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В помещении церкви в селе Кордышев Шумского района Тернопольской области местные жители 4 сентября обнаружили 420 патронов времен Второй мировой войны.

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Боеприпасы хранились в цинковом ящике. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Тернопольской области.

Опубликованные ГСЧС фотоснимки свидетельствуют, что в ящике также хранились документы олицах, осуществляющих укладку боеприпасов и контроль за этим процессом.

Патроны были изъяты пиротехниками и на следующий день обезврежены в безопасном месте.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с чудотворной иконой Иоанна Крестителя была построена в селе Кордышев в 1913 году. Во время Второй мировой войны 3 июля 1941 года в этот населенный пункт вошли немецкие гарнизоны. В 1944 году село вернулось под контроль советских властей. Ряд жителей этого населенного пункта в те годы воевали в составе ОУН и «УПА-Юг» в составе гарнизона «Крука». В частности, летом 1943 году возле села произошло несколько боев с оккупантами.

Найденные в церкви патроны, фото: ГСЧС

Напомним, осенью прошлого года на Харьковщине на территории частного домохозяйства нашли 229 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Источник: Ракурс


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