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Во Львове женщина порезала себя ножом во время судебного заседания. Фото: kp.ru

Во Львове женщина порезала себя ножом во время судебного заседания

6 сен 2019, 10:32
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Во Львове во время заседания Львовского апелляционного суда одна из присутствующих в зале женщин пыталась покончить собой. Она порезала себе руки, после чего попыталась выброситься из окна.

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Апелляционный суд рассматривал гражданское дело по апелляционным жалобам на заочное решение Франковского районного суда о признании права собственности и возмещении морального вреда. Женщина, которая порезала себе руки, оказалась матерью ответчика и не имела отношения к судебному процессу, сообщает портал «Судебная власть Украины».

По уточненным данным, в один из моментов она выскочила на скамейку в последнем ряду и начала что-то кричать. После этого она достала раскладной нож и порезала себе руки, переступая при этом по скамейкам. Затем окровавленными руками она бросилась на секретаря судебного заседания и попыталась выпрыгнуть в окно.

Рассмотрение дела было сорвано. Из-за данных событий не состоялись и другие судебные заседания, назначенные этой коллегией судей.

Напомним, что накануне во Львовской области задержали двух заключенных, которые сбежали из колонии в Николаевской области.​


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