Во Львовской области задержали сбежавших заключенных из Николаева, ранен полицейский. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n126350-vo-lvovskoy-oblasti-zaderjali-sbejavshih-zakluchennyh-iz-nikolaeva-ranen-policeyskiy-foto.html

Ракурс

Побег из колонии в Николаевской области совершили двое заключенных, а затем добрались на территорию Львовской области. Во время задержания они травмировали сотрудника полиции.

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Осужденных заметил сотрудник Жидачевского отделения полиции, который в тот момент находился вне службы. В районе села Междуречье он заметил двух подозрительных мужчин, которые подпадали под ориентировку на сбежавших заключенных, сообщают в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.

Полицейский предложил им пройти в участок, но те отказались. После этого он принял решение самостоятельно задержать злоумышленников.

Заключенные начали оказывать сопротивление, в результате чего один из них ударил ножом в левую часть грудной клетки полицейского. Пострадавший правоохранитель Олег Франков в данный момент госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что в июне в Пятихатской исправительной колонии в Днепропетровской области произошел массовый бунт заключенных, во время которого возник пожар.​