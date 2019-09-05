Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во Львовской области задержали сбежавших заключенных из Николаева, ранен полицейский. Фото: NewsOne

Во Львовской области задержали сбежавших заключенных из Николаева, ранен полицейский (ФОТО)

5 сен 2019, 10:36
999

Побег из колонии в Николаевской области совершили двое заключенных, а затем добрались на территорию Львовской области. Во время задержания они травмировали сотрудника полиции.

Loading...

Осужденных заметил сотрудник Жидачевского отделения полиции, который в тот момент находился вне службы. В районе села Междуречье он заметил двух подозрительных мужчин, которые подпадали под ориентировку на сбежавших заключенных, сообщают в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.

Полицейский предложил им пройти в участок, но те отказались. После этого он принял решение самостоятельно задержать злоумышленников.

Заключенные начали оказывать сопротивление, в результате чего один из них ударил ножом в левую часть грудной клетки полицейского. Пострадавший правоохранитель Олег Франков в данный момент госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Во Львовской области задержали сбежавших заключенных из Николаева, ранен полицейский. Фото: Нацполиция Львовской области

Напомним, что в июне в Пятихатской исправительной колонии в Днепропетровской области произошел массовый бунт заключенных, во время которого возник пожар.​

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Катастрофа MH17: суд освободил Цемаха из-под стражи под личное обязательство (ВИДЕО)

Суд освободил из-под стражи под личное обязательство Владимира Цемаха — одного из главных свидетелей по делу о сбитии российскими боевиками малазийского «Боинга-777» в июле 2014 года

Новости Украины
12:13

Начался брифинг по поводу старта работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня в Украине начинает свою работу Высший антикоррупционный суд. В связи с этим начался брифинг, на который приглашены ряд высокопоставленных чиновников

Новости Украины
10:21
Новости партнеров
Загрузка...