У Львівській області затримали в'язнів-утікачів із Миколаєва, поранено поліцейського. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n126350-u-lvivskiy-oblasti-zatrymaly-v-yazniv-utikachiv-z-mykolaieva-poraneno-policeyskogo-foto.html

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Втечу з колонії у Миколаївській області скоїли двоє ув’язнених, а потім дісталися на територію Львівської області. Під час затримання вони травмували співробітника поліції.

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Засуджених помітив співробітник Жидачівського відділення поліції, який у той момент перебував поза службою. В районі села Межиріччя він помітив двох підозрілих чоловіків, які підпадали під орієнтування на втікачів, повідомляють у прес-службі Національної поліції Львівської області.

Поліцейський запропонував їм пройти до відділку, але ті відмовилися. Після цього він вирішив самостійно затримати зловмисників.

Ув’язнені почали чинити опір, унаслідок чого один із них вдарив ножем у ліву частину грудної клітини поліцейського. Постраждалий правоохоронець Олег Франков на даний момент госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що в червні в П’ятихатській виправній колонії у Дніпропетровській області стався масовий бунт ув’язнених, під час якого виникла пожежа.​