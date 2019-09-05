У мережу злили номери телефонів 419 млн користувачів «Фейсбук». Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n126349-v-interneti-z-yavylasya-baza-danyh-z-nomeramy-telefoniv-419-mln-korystuvachiv-facebook.html

Ракурс

Телефонні номери 419 млн користувачів соцмережі Facebook (Фейсбук) знайшли на сервері без пароля.

Loading...

Базу даних власників акаунтів, їхні ID та номери мобільних телефонів у мережі виявив експерт із безпеки Саням Джейн. Зокрема, інформація стосувалася 133 млн користувачів із Сполучених Штатів Америки. Серед номерів є телефони американських знаменитостей, але експерт не уточнив їх імена. Про це 5 вересня повідомляє «Медуза» із посиланням на TechCrunch.

База була опублікована на сервері без пароля, тож доступ до неї міг отримати хто завгодно. Після того, як експерти зв’язалися із хостинг-провайдером, базу відключили.

Адміністрація «Фейсбуку» заявила, що виявлена база даних застаріла. Зазначає, що вона містила відомості, зібрані до того, у 2018 році соцмережа закрила доступ до номерами телефонів користувачів.

Нагадаємо, паролі від акаунтів 600 млн користувачів Facebook, Facebook Lite і Instagram зберігалися у відкритому доступі з 2012 року. До цієї інформації мали доступ тисячі співробітників «Фейсбука».