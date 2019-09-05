Вищий антикорупційний суд України сьогодні розпочинає роботу

https://racurs.ua/ua/n126348-rozpochavsya-bryfing-z-pryvodu-pochatku-roboty-vyschogo-antykorupciynogo-sudu-ukrayiny.html

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Сьогодні Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розпочинає свою роботу.

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У зв’язку з цією подією відбувається брифінг голови цього суду Ольги Танасевич, котра очолюватиме ВАКС впродовж трьох років.

Також на брифінг запрошені президент Володимир Зеленський, голова Верховного суду Валентина Данішевська, голова Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду Станіслав Кравченко та генпрокурор Руслан Рябошапка.

Брифінг розпочався з урочистого виконання державного гімну України.

Закон"Про Вищий антикорупційний суд" Верховна Рада ухвалила на початку березня 2018 року. 5 вересня цього року було обрано як дату початку роботи ВАКС під час зборів суддів цього відомства, котрі відбулися у травні.

Всього до складу ВАКС входять 38 суддів. З них 27 є суддями першої інстанції, 11 — апеляційної палати.

Цей суд розглядатиме лише кримінальні провадження, які розслідуються детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Предмет злочину або завданої шкоди має перевищувати 500 тис грн.

Нагадаємо, президентські укази про призначення суддів ВАКС були зачитані у квітні на урочистій церемонії в Кловському палаці в Києві.