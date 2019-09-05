Высший антикоррупционный суд Украины сегодня начинает работу

https://racurs.ua/n126348-nachalsya-brifing-po-povodu-starta-raboty-vysshego-antikorrupcionnogo-suda-ukrainy-translyaciya.html

Ракурс

Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начинает свою работу.

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В связи с этим событием происходит брифинг председателя этого суда Ольги Танасевич, которая будет возглавлять ВАКС течение трех лет.

Также на брифинг приглашены президент Владимир Зеленский, председатель Верховного суда Валентина Данишевская, председатель Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Станислав Кравченко и генпрокурор Руслан Рябошапка.

Брифинг начался с торжественного исполнения государственного гимна Украины.

Закон «О Высшем антикоррупционном суде» Верховная Рада приняла в начале марта 2018 года. 5 сентября этого года было избрано в качестве даты начала работы ВАКС во время собрания судей этого ведомства, которое состоялось в мае.

Всего в состав ВАКС входят 38 судей. Из них 27 являются судьями первой инстанции, 11 — апелляционной палаты.

Этот суд будет рассматривать только уголовные производства, которые расследуются детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Предмет преступления или причиненного ущерба должен превышать 500 тыс. грн.

Напомним, президентские указы о назначении судей ВАКС были зачитаны в апреле на торжественной церемонии в Кловском дворце в Киеве.