Высший антикоррупционный суд Украины с сегодняшнего дня начинает работать

Высший антикоррупционный суд начинает работать в Украине

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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) с сегодняшнего дня начинает работать.

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Эта дата была выбрана во время собрания судей ВАКС в мае.

ВАКС образован в рамках осуществляемой в Украине судебной реформы. В начале марта 2018 года Верховная Рада приняла закон «О Высшем антикоррупционном суде», который определяет основы организации и деятельности ВАКС, специальные требования к его судьям и гарантии их деятельности.

Этот закон устанавливал, что ВАКС является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины, который располагается в Киеве. Его задачей является осуществление правосудия с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений и судебного контроля за досудебным расследованием этих преступлений, соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве.

Всего в состав ВАКС входят 38 судей:

27 судей первой инстанции;

11 судей апелляционной палаты.

В мае путем тайного голосования председателем ВАКС была избрана бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич. Она будет возглавлять ВАКС течение ближайших трех лет.

Заместителем председателя ВАКС тогда избрали Евгения Крука, который с 2006 года занимается адвокатской деятельностью. Он, в частности, работал в адвокатском объединении «Ситнюк и Партнеры» и был юрисконсультом по совместительству в коммерческих предприятиях.

Руководителем аппарата ВАСК в мае Комиссия по вопросам Высшего корпуса государственной службы в системе правосудия избрала правозащитника Богдана Крикливенко, основателя общественной организации «Украинский институт по правам человека». Он на протяжении длительного времени работал руководителем секретариата омбудсмена, уволился после назначения в 2018 году уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Напомним, в апреле в Кловском дворце в Киеве состоялась торжественная церемония, на которой были зачитаны президентские указы о назначении 38 судей ВАКС. После этого вновь избранные судьи приняли присягу.