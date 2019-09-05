Вищий антикорупційний суд України відсьогодні розпочинає працювати

Вищий антикорупційний суд розпочинає працювати в Україні

https://racurs.ua/ua/n126341-vyschyy-antykorupciynyy-sud-ukrayiny-vidsogodni-rozpochynaie-pracuvaty.html

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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) відсьогодні розпочинає працювати.

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Цю дату було обрано під час зборів суддів ВАКС у травні.

ВАКС утворено в межах здійснюваної в Україні судової реформи. На початку березня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Вищий антикорупційний суд», котрий визначає засади організації та діяльності ВАКС, спеціальні вимоги до його суддів та гарантій їх діяльності.

Цей закон встановлював, що ВАКС є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України, який розташовується в Києві. Його завданням є здійснення правосуддя з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Загалом до складу ВАКС входять 38 суддів:

27 суддів першої інстанції;

11 суддів апеляційної палати.

У травні шляхом таємного голосування головою ВАКС було обрано колишню суддю Печенізького райсуду Харківської області Олену Танасевич. Вона очолюватиме ВАКС протягом найближчих трьох років.

Заступником голови ВАКС тоді обрали Євгена Крука, який з 2006 року займається адвокатською діяльністю. Він, зокрема, працював в адвокатському об'єднанні «Ситнюк та Партнери» та був юрисконсультом за сумісництвом у комерційних підприємствах.

Керівником апарату ВАСК у травні Комісія з питань Вищого корпусу державної служби в системі правосуддя обрала правозахисника Богдана Крикливенка, засновника громадської організації «Український інститут з прав людини». Він впродовж тривалого часу працював керівником секретаріату омбудсмена, звільнився після призначення у 2018 році уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Нагадаємо, у квітні в Кловському палаці в Києві відбулася урочиста церемонія, на якій були зачитані президентські укази про призначення 38 суддів ВАКС. Після цього новообрані судді склали присягу.