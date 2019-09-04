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Виталия Кличко уволили с должности главы КГГА. Фото: Виталий Кличко в Facebook

Главные новости за 4 сентября: Кабмин уволил Кличко, Зеленский ветировал ряд законов

4 сен 2019, 22:54
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Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании уволил Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Окончательное решение по увольнению Кличко теперь за президентом Владимиром Зеленским.

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После этого Виталий Кличко обвинил новую власть в нарушении Конституции Украины в угоду нынешнему президенту. Он считает, что Кабмин пытается ввести прямое президентское управление в Киеве. Кличко, сославшись на решение Конституционного суда от 2003 года, заявил, что главой КГГА может быть только избранная киевлянами человек.

В среду, 4 сентября, российские СМИ назвали новую дату начала обмена пленными между РФ и Украиной. По неподтвержденной информации известно, что обмен заключенными может состояться 7 сентября. Отмечается, что сейчас достигнуты только рамочные договоренности, поэтому соглашение о начале обмена к концу недели носит предварительный характер. Ожидается, что в ближайшие дни дипломаты окончательно согласуют дату и условия обмена.

Верховный суд принял решение, которым разрешил Министерству обороны вручать именное оружие гражданам Украины и при этом не раскрывать общественности данных о получателях таких наград. Награжденными могут быть как военнослужащие, так и другие лица. Другие силовые структуры и ведомства, награждая именным оружием украинцев, не имеют права скрывать эту информацию.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский ветировал ряд законов, которые были приняты Верховной Радой. Так, глава государства наложил вето на закон о химической кастрации педофилов. Гарант вернул документ со своими предложениями. Также президент ветировал законопроект № 0975 об ответственности за государственные закупки оборонной продукции.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании решил усилить борьбу с рейдерством рядом нововведений. Жалобу в комиссию в сфере государственной регистрации можно будет подавать он-лайн. В правительстве уверены, что это позволит уменьшить количество ошибок при подаче и сделать процедуру проще. Выводы указанной комиссии будут публиковать в сети сразу после подписания этих документов.

Источник: Ракурс


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999

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