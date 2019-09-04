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Минобороны получило право анонимно награждать оружием. Фото: Вести

Минобороны получило право анонимно награждать оружием (ДОКУМЕНТ)

4 сен 2019, 12:44
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Именное оружие гражданам Украины сможет вручать Министерство обороны, не раскрывая общественности данных о получателях таких наград. Такое решение принял Верховный суд.

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В суде постановили, что награждение оружием является персональным и не должно подлежать разглашению, сообщает агентство «Українські новини» со ссылкой на постановление суда.

В ответе на запрос агентства говорится, что право не разглашать общественности личные данные награждаемых лиц есть только у Минобороны, которое вручает именное оружие согласно дисциплинарному уставу. В нем говорится, что награждены могут быть как военнослужащие, так и другие лица.

В то же время суд в своем решении не пояснил, как может навредить интересам государства информация о награждении оружием политиков, бизнесменов и прочих гражданских.Минобороны получило право анонимно награждать оружием. Фото: Украинские НовостиМинобороны получило право анонимно награждать оружием. Фото: Украинские НовостиМинобороны получило право анонимно награждать оружием. Фото: Украинские НовостиМинобороны получило право анонимно награждать оружием. Фото: Украинские Новости

При этом другие ведомства не имеют права скрывать такую информацию. В частности, добиться этого не удалось главе Министерства внутренних дел Украины Арсену Авакову.

Напомним, что в 2017 году в отношении Авакова начали расследование по факту возможного нарушения норм украинского законодательства при вручении наградного огнестрельного оружия. Журналисты сообщали, что министр выдал именное оружие почти сотне народных депутатов.​​


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