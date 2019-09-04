Ракурсhttps://racurs.ua/
Минобороны получило право анонимно награждать оружием. Фото: Вести
Минобороны получило право анонимно награждать оружием (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n126305-minoborony-poluchilo-pravo-anonimno-nagrajdat-orujiem-dokument.htmlРакурс
Именное оружие гражданам Украины сможет вручать Министерство обороны, не раскрывая общественности данных о получателях таких наград. Такое решение принял Верховный суд.
Loading...
В суде постановили, что награждение оружием является персональным и не должно подлежать разглашению, сообщает агентство «Українські новини» со ссылкой на постановление суда.
В ответе на запрос агентства говорится, что право не разглашать общественности личные данные награждаемых лиц есть только у Минобороны, которое вручает именное оружие согласно дисциплинарному уставу. В нем говорится, что награждены могут быть как военнослужащие, так и другие лица.
В то же время суд в своем решении не пояснил, как может навредить интересам государства информация о награждении оружием политиков, бизнесменов и прочих гражданских.
При этом другие ведомства не имеют права скрывать такую информацию. В частности, добиться этого не удалось главе Министерства внутренних дел Украины Арсену Авакову.
Напомним, что в 2017 году в отношении Авакова начали расследование по факту возможного нарушения норм украинского законодательства при вручении наградного огнестрельного оружия. Журналисты сообщали, что министр выдал именное оружие почти сотне народных депутатов.
Загрузка...