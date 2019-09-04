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Міноборони отримало право анонімно нагороджувати зброєю. Фото: Вести

Міноборони отримало право анонімно нагороджувати зброєю (ДОКУМЕНТ)

4 вер 2019, 12:44
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Іменну зброю громадянам України зможе вручати Міністерство оборони, не розкриваючи громадськості даних про одержувачів таких нагород. Таке рішення ухвалив Верховний суд.

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У суді постановили, що нагородження зброєю є персональним і не має підлягати розголошенню, повідомляє агентство «Українські новини» із посиланням на постанову суду.

У відповіді на запит агентства йдеться, що право не розголошувати громадськості особисті дані нагороджених осіб є лише у Міноборони, яке вручає іменну зброю згідно з дисциплінарним статутом. У ньому йдеться, що нагородженими можуть бути як військовослужбовці, так і інші особи.

Водночас суд у своєму рішенні не пояснив, як може нашкодити інтересам держави інформація про нагородження зброєю політиків, бізнесменів та решти цивільних осіб.Міноборони отримало право анонімно нагороджувати зброєю. Фото: Українські НовиниМіноборони отримало право анонімно нагороджувати зброєю. Фото: Українські НовиниМіноборони отримало право анонімно нагороджувати зброєю. Фото: Українські НовиниМіноборони отримало право анонімно нагороджувати зброєю. Фото: Українські Новини

При цьому інші відомства не мають права приховувати таку інформацію. Зокрема, домогтися цього не вдалося главі Міністерства внутрішніх справ України Арсену Авакову.

Нагадаємо, що в 2017 році стосовно Авакова почали розслідування за фактом можливого порушення норм українського законодавства під час вручення нагородної вогнепальної зброї. Журналісти повідомляли, що міністр видав іменну зброю майже сотні народних депутатів.​​


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