Міноборони отримало право анонімно нагороджувати зброєю. Фото: Вести

https://racurs.ua/ua/n126305-minoborony-otrymalo-pravo-anonimno-nagorodjuvaty-zbroieu-dokument.html

Ракурс

Іменну зброю громадянам України зможе вручати Міністерство оборони, не розкриваючи громадськості даних про одержувачів таких нагород. Таке рішення ухвалив Верховний суд.

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У суді постановили, що нагородження зброєю є персональним і не має підлягати розголошенню, повідомляє агентство «Українські новини» із посиланням на постанову суду.

У відповіді на запит агентства йдеться, що право не розголошувати громадськості особисті дані нагороджених осіб є лише у Міноборони, яке вручає іменну зброю згідно з дисциплінарним статутом. У ньому йдеться, що нагородженими можуть бути як військовослужбовці, так і інші особи.

Водночас суд у своєму рішенні не пояснив, як може нашкодити інтересам держави інформація про нагородження зброєю політиків, бізнесменів та решти цивільних осіб.

При цьому інші відомства не мають права приховувати таку інформацію. Зокрема, домогтися цього не вдалося главі Міністерства внутрішніх справ України Арсену Авакову.

Нагадаємо, що в 2017 році стосовно Авакова почали розслідування за фактом можливого порушення норм українського законодавства під час вручення нагородної вогнепальної зброї. Журналісти повідомляли, що міністр видав іменну зброю майже сотні народних депутатів.​​