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Жертвами урагану «Доріан» стали 7 осіб, Багами на 60% пішли під воду. Фото: life

Жертвами урагану «Доріан» стали 7 осіб, Багами на 60% пішли під воду (ФОТО, ВІДЕО)

4 вер 2019, 12:43
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Ураган «Доріан» забрав життя семи осіб на Багамах, серед них маленький хлопчик.

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Дві третини острівної держави опинилося під водою через стихійне лихо. Ураган пошкодив або затопив всі повітряні гавані і морські порти, що значно ускладнює проведення рятувальних операцій. Про це повідомляють Euronews.

Прем'єр-міністр Багам Губерт Мінніс заявив, що ураган став найбільшою національною кризою в історії країни.

Ураган на Багамах. Фото: twitter / CBS

Наразі «Доріан» перебуває за 180 км на схід від узбережжя Флориди. Швидкість вітру урагану досягає 175 км/ч.

Ураган на Багамах. Фото: twitter.com/NHC_Atlantic

Американська метеослужба знизила категорію «Доріана» до другої, але евакуацію і режим надзвичайної ситуації в південно-східних штатах США не скасували.

Ураган на Багамах. Фото: billmckibben

Як раніше повідомляв «Ракурс», «Доріан» накинувся на узбережжя Багамських островів зі швидкістю вітру 298 км/год кілька днів тому. Тоді його категорія була п’ятого, найвищого, рівня.


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