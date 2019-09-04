Жертвами урагану «Доріан» стали 7 осіб, Багами на 60% пішли під воду. Фото: life

https://racurs.ua/ua/n126306-jertvamy-uraganu-dorian-staly-7-osib-bagamy-na-60-pishly-pid-vodu-foto-video.html

Ракурс

Ураган «Доріан» забрав життя семи осіб на Багамах, серед них маленький хлопчик.

Loading...

Дві третини острівної держави опинилося під водою через стихійне лихо. Ураган пошкодив або затопив всі повітряні гавані і морські порти, що значно ускладнює проведення рятувальних операцій. Про це повідомляють Euronews.

Прем'єр-міністр Багам Губерт Мінніс заявив, що ураган став найбільшою національною кризою в історії країни.

Наразі «Доріан» перебуває за 180 км на схід від узбережжя Флориди. Швидкість вітру урагану досягає 175 км/ч.

Американська метеослужба знизила категорію «Доріана» до другої, але евакуацію і режим надзвичайної ситуації в південно-східних штатах США не скасували.

Як раніше повідомляв «Ракурс», «Доріан» накинувся на узбережжя Багамських островів зі швидкістю вітру 298 км/год кілька днів тому. Тоді його категорія була п’ятого, найвищого, рівня.