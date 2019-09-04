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Ракурс
Жертвами урагана «Дориан» стали 7 человек, Багамы на 60% ушли под воду. Фото: life

Жертвами урагана «Дориан» стали 7 человек, Багамы на 60% ушли под воду (ФОТО, ВИДЕО)

4 сен 2019, 12:43
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Ураган «Дориан» унес жизни семи человек на Багамах, среди них маленький мальчик.

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Две трети островного государства оказалось под водой из-за стихийного бедствия. Ураган повредил или затопил все воздушные гавани и морские порты, что значительно осложняет проведение спасательных операций. Об этом сообщают Euronews.

В результате разрушительного урагана международный аэропорт Багамских островов полностью оказался под водой.

Премьер-министр Багам Губерт Миннис заявил, что ураган стал величайшим национальным кризисом в истории страны.

На данный момент «Дориан» находится в 180 км к востоку от побережья Флориды. Скорость ветра урагана достигает 175 км/ч.

Ураган на Багамах. Фото: twitter/CBS

Американская метеослужба снизила категорию «Дориана» до второй, но эвакуацию и режим чрезвычайной ситуации в юго-восточных штатах США не отменили.

Ураган на Багамах. Фото: twitter.com/NHC_Atlantic

Ураган "Дориан" на Багамах. Фото: billmckibben

Как ранее сообщал «Ракурс», «Дориан» набросился на побережье Багамских островов со скоростью ветра 298 км/ч несколько дней назад. Тогда его категория была пятого, наивысшего, уровня.


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