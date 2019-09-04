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"Я не человек Радуцкого": новый глава Минздрава рассказала о приоритетах и ​​состоянии дел после отставки Супрун, фото — Лига

«Я не человек Радуцкого»: новый глава Минздрава рассказала о приоритетах и ​​состоянии дел после отставки Супрун

4 сен 2019, 12:31
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Новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала о том, как возглавила это ведомство. Она заверила, что просто подала свое резюме на должность, отреагировав таким образом на слова о том, что якобы является «человеком» действующего нардепа от «Слуги народа» Михаила Радуцкого.

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Если с Радуцким пересекалась, то разве что на эфирах, — сообщила Скалецкая во время встречи с прессой в Киеве 4 сентября.

Во время первого заседания Верховной Рады журналисты сфотографировали переписку Радуцкого по телефону. Он написал о том, что «его человек — Зоряна Черненко (Скалецкая)».

Скалецкая также сообщила, что соцсетями пользуется нечасто, но ей рассказывали об этом случае. Ее советник Дмитрий Раимов так прокомментировал слова руководителя фракции «Слуги народа» Давида Арахамии о том, что Скалецкая «в должности временно».

У нас ходит такая шутка, что в этом министерстве все, что временное, — это надолго. Поэтому, я думаю, что госпожа министр будет работать долго, — заявил Раимов, добавив, что о «временности» речь не идет.

Новая руководительница Минздрава на пресс-конференции пообещала продолжать реформы Супрун. Одновременно она рассказала о состоянии дел после ухода Супрун из министерства.

Есть острые нерешенные вопросы, которые надо решать уже завтра. Например, вопрос конфликтов с медуниверситетами. В Одессе люди имеют задержку по зарплатам, — сообщила Скалецкая.

Среди приоритетов работ на ближайшее время она назвала:

  • увеличение доступности населения к первичному и вторичному звену системы здравоохранения (врачам);
  • выравнивание зарплаты врачей посредством установления защищенного процентного тарифа для тех, кто сейчас получает 5−6 тыс. грн;
  • разблокирование закона о трансплантологии (до конца 2019 года).

Скалецкая сообщила, что также намерена вести отдельный блог, в котором, как и предшественница, будет рассказывать о здоровом образе жизни.

Источник: Ракурс


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