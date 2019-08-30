Новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая

https://racurs.ua/2433-novyy-ministr-zdravoohraneniya-ukrainy-pochemu-eto-horoshiy-balans-polza-risk.html

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Поздно вечером 29 августа Зоряна Скалецкая (Черненко) стала новым министром здравоохранения Украины, сменив на этой должности Ульяну Супрун. Мнения по поводу этого назначения — надо сказать, для многих весьма неожиданного — разделились. От искренних поздравлений до непонимания (а кто это?) и неприятия (почему не врач — у нас что, нет толковых врачей?!).

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Новый министр здравоохранения Украины — кто она?

Самые любопытные уже успели заглянуть в биографию Зоряны Скалецкой. Среднее образование получила во Львове, высшее — в Национальном университете Киево-Могилянская академия, где окончила факультет юридических наук. Диссертацию на соискание степени доктора права по медицинской тематике защитила в Университете Марии Склодовской-Кюри (Люблин). Училась на программе Исследовательская этика (Union Graduate College, США). Доцент, замдекана факультета правовых наук в Киево-Могилянской академии.

Зоряна Скалецкая — специалист в области медицинского и фармацевтического права. Эксперт по вопросам медицинской реформы в общественном объединении «Реанимационный пакет реформ» (была главным экспертом в 2014‒2017 годах, затем дистанцировалась; есть мнение, что из-за поддержки без оглядки РПР реформы Ульяны Супрун). Занимала ряд общественных должностей при органах власти: член Консультативного совета по вопросам здравоохранения при парламентском комитете по вопросам здравоохранения (2007−2009), председатель Комиссии по реформированию здравоохранения Общественного совета при Минздраве Украины (2011−2014).

Что думает профессиональная общественность о новом министре здравоохранения Украины

«В медицине есть такой критерий, как баланс польза-риск. В данном случае это была оптимальная математика. Зоряна очень грамотно умеет удерживаться вне конфликта интересов среди лидеров разных мнений и имеет свое — что важно для интересов пациента. Управленцем отрасли на сегодня должен быть менеджер с задатками третейского судьи, который в состоянии всех спокойно выслушать и всех помирить, найдя Соломоново решение. Зоряна в этом плане неконфликтная личность, умеющая делать правильные выводы. Кстати, уже на этапе назначения она приемлема для совершенно разных сторон», — выразила свое мнение относительно нового министра здравоохранения Украины Инна Березюк, председатель правления Экспертного совета общественных исследований и проектов в сфере национального здравоохранения и социальной защиты.

«Доктор философии Зоряна Черненко — авторитетный юрист в сфере медицинского права, эксперт Реанимационного пакета реформ — она стояла у истоков создания стратегии трансформации украинского здравоохранения летом 2014 года. Свою позицию относительно современного состояния медицинской реформы и путей ее вывода из кризиса Зоряна неоднократно выражала в своих публичных выступлениях. Она патриотично настроена и созвучна позиции украинского медицинского сообщества, что вдохновляет и дает надежду», — считает Екатерина Амосова, доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины.

Медреформа с человеческим лицом

«Манипуляции, что без Супрун вся реформа сойдет на нет, — не что иное, как пропагандистский ход. Не она ее начала и не на ней она закончится. Все понимают, что изменения нужны, но — с человеческим лицом», — говорит Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца. Кстати, как стало известно из источников, которым нет повода не доверять, Ольга Голубовская войдет в команду нового Минздрава. И это хорошая новость. Мало кто из специалистов не только глубоко знаком с нашими медицинскими реалиями, но и настойчиво отстаивает интересы врачей и пациентов в Украине.

У новой команды будет много работы. Вряд ли кто-то поспорит, что украинская медицина нуждается в реанимации. Однако соответствует ли предложенная командой Ульяны Супрун трансформация медицины ожиданиям пациентов и медицинского сообщества? Безусловно, какие-то наработки можно взять на вооружение, а что-то — не жалея выбросить. Министерство здравоохранения — социально важное ведомство, каждый непродуманный шаг, некомпетентное решение чреваты деструктивными процессами, восстановить которые при нынешнем дефиците кадров весьма сложно. Есть надежда, что от кресла министра здравоохранения Украины наконец-то уйдет ярлык — «проклятое».