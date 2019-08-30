Новий міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька

https://racurs.ua/ua/2433-novyy-ministr-ohorony-zdorov-ya-ukrayiny-chomu-ce-horoshyy-balans-koryst-ryzyk.html

Ракурс

Пізно ввечері 29 серпня Зоряна Скалецька (Черненко) стала новим міністром охорони здоров'я України, змінивши на цій посаді Уляну Супрун. Думки щодо цього призначення — треба сказати, для багатьох вельми несподіваного — розділилися. Від щирих привітань до нерозуміння (а хто це?) і неприйняття (чому не лікар — у нас що, немає тямущих лікарів?!).

Loading...

Новий міністр охорони здоров'я України — хто вона?

Ті, хто цікавиться найбільше, вже встигли заглянути в біографію Зоряни Скалецької. Середню освіту здобула у Львові, вищу — в Національному університеті Києво-Могилянська академія, де закінчила факультет правничих наук. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора права з медичної тематики захистила в Університеті Марії Склодовської-Кюрі (Люблін). Навчалася на програмі Дослідницька етика (Union Graduate College, США). Доцент, заступник декана факультету правничих наук в Києво-Могилянській академії.

Зоряна Скалецька — фахівець у галузі медичного і фармацевтичного права. Експерт з питань медичної реформи у громадському об'єднанні «Реанімаційний пакет реформ» (була головним експертом у 2014−2017 роках, потім дистанціювалася; є думка, що через підтримку без оглядки РПР реформи Уляни Супрун). Обіймала низку громадських посад при органах влади: член Консультативної ради з питань охорони здоров'я при парламентському комітеті з питань охорони здоров'я (2007−2009), голова Комісії з реформування охорони здоров'я Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України (2011−2014).

Що думає професійна громадськість про нового міністра охорони здоров'я України

«У медицині є такий критерій, як баланс користь-ризик. В цьому випадку це була оптимальна математика. Зоряна дуже грамотно вміє утримуватися поза конфліктом інтересів серед лідерів різних думок і має свою — що важливо для інтересів пацієнта. Управлінцем галузі на сьогодні має бути менеджер із задатками третейського судді, який здатен всіх спокійно вислухати і всіх помирити, знайшовши Соломонове рішення. Зоряна в цьому плані неконфліктна особистість, яка вміє робити правильні висновки. До речі, вже на етапі призначення вона прийнятна для абсолютно різних сторін», — висловила свою думку щодо нового міністра охорони здоров’я України Інна Березюк, голова правління Експертної ради суспільних досліджень та проектів у сфері національного здоров'я та соціального захисту.

«Доктор філософії Зоряна Черненко — авторитетна юристка в сфері медичного права, експертка Реанімаційного пакета реформ — вона стояла у витоків створення стратегії трансформації української охорони здоров’я влітку 2014 року. Свою позицію щодо сучасного стану медичної реформи і шляхів її виведення з кризи пані Зоряна неодноразово висловлювала у своїх публічних виступах. Вона патріотична і співзвучна позиції української медичної спільноти, що надихає і дає надію», — вважає Катерина Амосова, доктор медичних наук, кардіолог, професор внутрішньої медицини.

Медреформа з людським обличчям

«Маніпуляції, що без Супрун вся реформа зійде нанівець, — не що інше, як пропагандистський хід. Не вона її почала і не на ній вона закінчиться. Всі розуміють, що зміни потрібні, але — з людським обличчям», — каже Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця. До речі, як стало відомо з джерел, яким немає приводу не довіряти, Ольга Голубовська увійде до команди нового МОЗ. І це хороша новина. Мало хто з фахівців не тільки глибоко знайомий з нашими медичними реаліями, а й наполегливо обстоює інтереси лікарів і пацієнтів в Україні.

У нової команди буде багато роботи. Навряд чи хтось сперечатиметься, що українська медицина потребує реанімації. Однак чи відповідає запропонована командою Уляни Супрун трансформація медицини очікуванням пацієнтів і медичної спільноти? Безумовно, якісь напрацювання можна взяти на озброєння, а щось — без жалю викинути. Міністерство охорони здоров'я — соціально важливе відомство, кожен непродуманий крок, некомпетентне рішення можуть потягнути за собою деструктивні процеси, відновити які за нинішнього дефіциту кадрів доволі складно. Є надія, що від крісла міністра охорони здоров'я України нарешті піде ярлик — «прокляте».