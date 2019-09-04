Мешал шум: пьяный россиянин выстрелил в шестилетнюю девочку. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n126303-meshal-shum-pyanyy-rossiyan-vystrelil-v-shestiletnuu-devochku.html

Ракурс

В российском Хабаровске местный житель выстрелил в шестилетнюю девочку, которая играла на детской площадке.

Loading...

По версии следствия, 52-летнего мужчину, который живет на первом этаже жилого дома, не устраивало, что дети шумят во дворе на детской площадке. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на СК РФ.

Для выстрела по ребенку злоумышленник использовал пневматическую винтовку. Инцидент произошел накануне.

После происшествия пострадавшей девочке оказали медицинскую помощь. По словам врачей, ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Отмечается, что стрелок на момент нападения был в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленника задержали и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту совершения действий, предусмотренных статьей «покушение на убийство».

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале июня в Днепропетровской области 15-летний подросток выстрелил в голову восьмилетнему брату из пистолета для стрельбы резиновыми пулями. Ребенка госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.