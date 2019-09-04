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​Под Тернополем в доме ректора местного вуза прогремел взрыв. Фото: vobu.ua

​Под Тернополем в доме ректора местного вуза прогремел взрыв

4 сен 2019, 11:45
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Взрыв в Тернополе прогремел во дворе дома ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого. Ректор получил травмы, его увезли в больницу.

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Инцидент произошел в прилегающем к Тернополю селе Петрики. Неизвестные бросили во двор дома ректора неустановленный предмет. Когда мужчина поднял его, прогремел взрыв, сообщает УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, Крысоватый получил тяжелую травму руки. В полиции официальных комментариев по ситуации пока не дают.

Крысоватый является ректором вуза с 2013 года. Он был участником громкого скандала в 2017 году, когда его автомобиль попал в ДТП и скрылся с места событий. Сам Крысоватый тогда говорил, что за рулем сидел его сын, а не он сам.

Напомним, что в начале августа в центре Тернополя взорвалось самодельное устройство на капоте автомобиля Nissan Qashqai.​


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