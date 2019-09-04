Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під Тернополем у будинку ректора місцевого вишу прогримів вибух. Фото: vobu.ua

Під Тернополем у будинку ректора місцевого вишу прогримів вибух

4 вер 2019, 11:45
999

Вибух у Тернополі прогримів у дворі будинку ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого. Ректор дістав травми, його відвезли до лікарні.

Loading...

Інцидент стався в прилеглому до Тернополя селі Петрики. Невідомі кинули у двір будинку ректора вибуховий предмет. Коли чоловік підняв його, прогримів вибух, повідомляє УНІАН із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За попередньою інформацією, Крисуватий дістав важку травму руки. У поліції офіційних коментарів поки що не дають.

Крисоватий є ректором вишу з 2013 року. Він був учасником гучного скандалу в 2017 році, коли його автомобіль потрапив у ДТП і зник з місця подій. Сам Крисуватий тоді говорив, що за кермом сидів його син, а не він сам.

Нагадаємо, що на початку серпня в центрі Тернополя вибухнув саморобний пристрій на капоті автомобіля Nissan Qashqai.​


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

«Особливий статус» в ЄС для України попросив президент Словенії

Надати Україні в Євросоюзі «особливий статус» запропонував президент Словенії Борут Пахор. На таких же правах він запропонував запросити Туреччину, а країнам Західних Балкан і зовсім надати повноцінне членство

Новини України
11:02
Новини партнерів
Загрузка...