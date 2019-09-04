Під Тернополем у будинку ректора місцевого вишу прогримів вибух. Фото: vobu.ua

https://racurs.ua/ua/n126302-pid-ternopolem-v-budynku-rektora-miscevogo-vuzu-progrymiv-vybuh-cholovika-gospitalizuvaly.html

Ракурс

Вибух у Тернополі прогримів у дворі будинку ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого. Ректор дістав травми, його відвезли до лікарні.

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Інцидент стався в прилеглому до Тернополя селі Петрики. Невідомі кинули у двір будинку ректора вибуховий предмет. Коли чоловік підняв його, прогримів вибух, повідомляє УНІАН із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За попередньою інформацією, Крисуватий дістав важку травму руки. У поліції офіційних коментарів поки що не дають.

Крисоватий є ректором вишу з 2013 року. Він був учасником гучного скандалу в 2017 році, коли його автомобіль потрапив у ДТП і зник з місця подій. Сам Крисуватий тоді говорив, що за кермом сидів його син, а не він сам.

Нагадаємо, що на початку серпня в центрі Тернополя вибухнув саморобний пристрій на капоті автомобіля Nissan Qashqai.​