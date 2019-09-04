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Ракурс
Автобус с китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии: есть погибшие и раненые. Фото: Sputnik Литва

Автобус с китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии: есть погибшие и раненые (ФОТО)

4 сен 2019, 11:27
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В Новой Зеландии перевернулся автобус с туристами, большинство из которых граждане Китайской Народной Республики (КНР).

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В результате трагического происшествия погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает издание Reuters.

Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести. У двоих туристов врачи зафиксировали серьезные повреждения. Сейчас им предоставляют медицинскую помощь.

В Новой Зеландии перевернулся автобус с туристами. Фото: nzherald.co.nz

Отмечается, что в автобусе находилось 27 человек, а транспортное происшествие произошло на шоссе около Роторуа на севере Новой Зеландии.

Правоохранители и представители китайского посольства пытаются идентифицировать погибших. Сотрудники ведомства по работе с этническими группами и чиновники Китая координируют свои действия по уведомлению семей погибших пассажиров автобуса.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июля автобус с польскими туристами перевернулся и упал с 20-метрового склона в Турции. В результате происшествия десятки пассажиров получили ранения разной степени тяжести, а состояние трех туристов оценили, как тяжелое.


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