Автобус с китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии: есть погибшие и раненые. Фото: Sputnik Литва

https://racurs.ua/n126301-avtobus-s-kitayskimi-turistami-perevernulsya-v-novoy-zelandii-est-pogibshie-i-ranenye-foto.html

Ракурс

В Новой Зеландии перевернулся автобус с туристами, большинство из которых граждане Китайской Народной Республики (КНР).

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В результате трагического происшествия погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает издание Reuters.

Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести. У двоих туристов врачи зафиксировали серьезные повреждения. Сейчас им предоставляют медицинскую помощь.

Отмечается, что в автобусе находилось 27 человек, а транспортное происшествие произошло на шоссе около Роторуа на севере Новой Зеландии.

Правоохранители и представители китайского посольства пытаются идентифицировать погибших. Сотрудники ведомства по работе с этническими группами и чиновники Китая координируют свои действия по уведомлению семей погибших пассажиров автобуса.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июля автобус с польскими туристами перевернулся и упал с 20-метрового склона в Турции. В результате происшествия десятки пассажиров получили ранения разной степени тяжести, а состояние трех туристов оценили, как тяжелое.