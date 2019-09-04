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Автобус с китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии: есть погибшие и раненые. Фото: Sputnik Литва
Автобус с китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии: есть погибшие и раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n126301-avtobus-s-kitayskimi-turistami-perevernulsya-v-novoy-zelandii-est-pogibshie-i-ranenye-foto.htmlРакурс
В Новой Зеландии перевернулся автобус с туристами, большинство из которых граждане Китайской Народной Республики (КНР).
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В результате трагического происшествия погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает издание Reuters.
Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести. У двоих туристов врачи зафиксировали серьезные повреждения. Сейчас им предоставляют медицинскую помощь.
Отмечается, что в автобусе находилось 27 человек, а транспортное происшествие произошло на шоссе около Роторуа на севере Новой Зеландии.
Правоохранители и представители китайского посольства пытаются идентифицировать погибших. Сотрудники ведомства по работе с этническими группами и чиновники Китая координируют свои действия по уведомлению семей погибших пассажиров автобуса.
Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июля автобус с польскими туристами перевернулся и упал с 20-метрового склона в Турции. В результате происшествия десятки пассажиров получили ранения разной степени тяжести, а состояние трех туристов оценили, как тяжелое.
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