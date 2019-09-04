Автобус із китайськими туристами перекинувся в Новій Зеландії: є загиблі і поранені. Фото: Sputnik Литва

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Ракурс

У Новій Зеландії перекинувся автобус з туристами, більшість з яких громадяни Китайської Народної Республіки (КНР).

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В результаті трагічної події загинули щонайменше п’ятеро осіб. Про це повідомляє видання Reuters.

Ще шестеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. У двох туристів лікарі зафіксували серйозні пошкодження. Зараз їм надають медичну допомогу.

зазначається, що в автобусі перебувало 27 осіб, а транспортна пригода сталася на шосе близько Роторуа на півночі Нової Зеландії.

Правоохоронці та представники китайського посольства намагаються ідентифікувати загиблих. Співробітники відомства по роботі з етнічними групами і чиновники Китаю координують свої дії щодо повідомлення сімей загиблих пасажирів автобуса.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці липня автобус з польськими туристами перекинувся і впав з 20-метрового схилу в Туреччині. В результаті події десятки пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості, а стан трьох туристів оцінили, як важкий.