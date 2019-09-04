Заважав шум: п'яний росіянин вистрілив у шестирічну дівчинку. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n126303-zavajav-shum-p-yanyy-rosiyanyn-vystrilyv-v-shestyrichnu-divchynku.html

Ракурс

У російському Хабаровську місцевий житель вистрілив у шестирічну дівчинку, яка грала на дитячому майданчику.

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За версією слідства, 52-річного чоловіка, який живе на першому поверсі житлового будинку, не влаштовувало, що діти шумлять у дворі на дитячому майданчику. Про це повідомляє «Інтерфакс», посилаючись на СК РФ.

Для пострілу по дитині зловмисник використовував пневматичну гвинтівку. Інцидент стався напередодні.

Після події постраждалій дівчинці надали медичну допомогу. За словами лікарів, її життю наразі нічого не загрожує.

Зазначається, що стрілок на момент нападу був у стані алкогольного сп’яніння. Зловмисника затримали і зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом вчинення дій, передбачених статтею «замах на вбивство».

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку червня в Дніпропетровській області 15-річний підліток вистрілив в голову восьмирічному брату з пістолета для стрільби гумовими кулями. Дитину госпіталізували в лікарню для надання медичної допомоги.