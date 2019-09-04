"Я не людина Радуцького": новий очільник МОЗ розповіла про пріоритети і стан справ після відставки Супрун, фото — Ліга

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Новий міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька розповіла про те, як очолила це відомство. Вона запевнила, що просто подала своє резюме на посаду, відреагувавши таким чином на слова про те, що є нібито «людиною» чинного нардепа від «Слуги народу» Михайла Радуцького.

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Якщо з Радуцьким перетиналася, то хіба на ефірах, — повідомила Скалецька під час зустрічі із пресою у Києві 4 вересня.

Під час першого засідання Верховної Ради журналісти сфотографували листування Радуцького у телефоні. Він написав про те, що «його людина — Зоряна Черненко (Скалецька).

Скалецька також повідомила, що соцмережами користується нечасто, але їй розповідали про цей випадок. Її радник Дмитро Раімов так прокоментував слова керівника фракції «Слуги народу» Давида Арахамії про те, що Скалецька «на посаді тимчасово».

У нас ходить такий жарт, що в цьому міністерстві все, що тимчасове, то надовго. Тому, я думаю, що пані міністр буде працювати довго, — заявив Раімов, додавши, що про «тимчасовість» не йдеться.

Нова очільниця МОЗ на прес-конференції пообіцяла продовжувати реформи Супрун. Вона розповіла про стан справ, який їй залишила Супрун у міністерстві.

Є гострі невирішені питання, які треба вирішувати вже на завтра. Наприклад, питання конфліктів із медуніверситетів. В Одесі люди мають затримку по зарплатам, — повідомила Скалецька.

Серед пріоритетів робот на найближчий час вона назвала:

збільшення доступності населення до первинної та вторинної ланки системи охорони здоров’я (лікарів);

вирівнювання зарплати лікарів за допомогою встановлення захищеного відсоткового тарифу для тих, хто нині отримує 5−6 тис. грн;

розблокування закону про трансплантологію (до кінця 2019 року).

Скалецька повідомила, у також має намір вести окремий блог, у якому, як і попередниця, розповідатиме про здоровий спосіб життя.