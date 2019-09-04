В Кабмине рассказали, как будут противодействовать рейдерству в сфере госрегистрации. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/n126323-v-kabmine-rasskazali-kak-budut-protivodeystvovat-reyderstvu-v-sfere-gosregistracii.html

Ракурс

Кабинет министров решил усилить борьбу с рейдерством рядом нововведений.

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Так, жалобу в комиссию в сфере государственной регистрации можно будет подавать он-лайн, что должно уменьшить количество ошибок при подаче и сделать процедуру проще. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает правительственный портал.

Отмечается, что все выводы указанной комиссии будут публиковать он-лайн сразу после подписания этих документов. Таким образом планируют обеспечить необходимый уровень прозрачности рассмотрения для всех участников процесса.

В Кабмине отметили, что хотят изменить сам принцип работы комиссии. Так, согласно нововведениям, в работе комиссии смогут участвовать не только чиновники, но и высокооплачиваемые и высококвалифицированные юристы из частного сектора.

Отметим, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с руководством правоохранительных органов, Кабмина и парламента заявил, что в ближайший месяц планирует преодолеть рейдерство, в частности, махинации в реестрах.

Как ранее сообщал «Ракурс», 22 июля президент Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству».