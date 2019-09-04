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Ракурс
У Кабміні розповіли, як протидіятимуть рейдерству у сфері держреєстрації. Фото: InfoResist

У Кабміні розповіли, як протидіятимуть рейдерству у сфері держреєстрації

4 вер 2019, 16:06
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Кабінет міністрів вирішив посилити боротьбу з рейдерством низкою нововведень.

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Так, скаргу до комісії у сфері державної реєстрації можна буде подавати он-лайн, що має зменшити кількість помилок при подачі та зробити процедуру простішою. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає урядовий портал.

Зазначається, що усі висновки вказаної комісії будуть публікувати он-лайн одразу після підписання цих документів. Таким чином планують забезпечити необхідний рівень прозорості розгляду для усіх учасників процесу.

У Кабміні зазначили, що хочуть змінити сам принцип роботи комісії. Так, згідно з нововведенням, до роботи комісії зможуть долучатися не тільки чиновники, а й високооплачувані та висококваліфіковані юристи з приватного сектору.

Зазначимо, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з керівництвом правоохоронців, Кабміну та парламенту заявив, що у найближчий місяць планує подолати рейдерство, зокрема, махінації в реєстрах.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 22 липня президент Володимир Зеленський підписав указ «Про заходи з протидії рейдерству».

Джерело: Ракурс


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